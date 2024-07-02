П'яний львів'янин показував перехожим свого прутня: як його покарав суд

Львів'янина, який нетверезим показував перехожим свій прутень посеред вулиці, визнали винним у дрібному хуліганстві.

Про це йдеться в рішенні Сихівського районного суду м. Львова.

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Інцидент стався ще у квітні минулого року. Зазначається, що чоловік "з хуліганських спонукань, знаходячись в громадському місці..., перебував в п`яному вигляді, виражався грубою нецензурною лексикою до сторонніх осіб, демонстративно оголював статевий орган".

Любителя показувати прутня визнали винним у дрібному хуліганстві за ст. 173 КУпАП та призначила 85 грн штрафу. Крім цього, львів'янин має заплатити 606 грн судового збору. Цю постанову можна оскаржити апеляційною скаргою.

Раніше повідомлялося, що на Кіровоградщині чоловік показав поліції статевий орган, бо "не витримав.

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