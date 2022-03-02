Озброєний чоловік з посвідченням прокурора намагався виїхати за кордон: фото

Водій пред’явив прикордонникам протермінований документ про перебування на спеціальному військовому обліку.

Двох чоловіків, які належать до категорії осіб, яким тимчасово обмежено право виїзду за кордон, затримали українські прикордонники на пункту пропуску “Грушів”, що на Львівщині. При собі у них була зброя, велика кількість валюти, ювелірних виробів та колекційних монет.

Про це повідомили у вівторок, 1 березня, у пресслужбі ДПСУ.

Порушники приїхали на кордон позашляховиком, за кермом якого перебував 32-річний чоловік, пасажиром був його 56-річний батько.

Водій надав прикордонникам розписку про перебування на спеціальному військовому обліку. Коли ж з’ясувалося, що документ протермінований, його власник дістав посвідчення працівника однієї з прокуратур Києва.

“Серед речей мандрівників прикордонники з офіцером внутрішньої безпеки виявили три пістолети та понад 100 набоїв до них, ніж, ювелірні вироби різних найменувань у кількості 83 шт., 15 колекційних монет, а також грошові кошти в сумі близько 40 тисяч доларів США”, - йдеться у повідомленні.

Прикордонники відмовили затриманим у виїзді з України. Вирішується питання щодо порушення кримінального провадження за незаконне поводження зі зброєю. Працівниками митниці буде складено протокол про порушення митних правил.

Нагадаємо, що на період дії правового режиму воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років, окрім визначених винятків, обмежено виїзд за межі України.

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