Отримуватимуть 1 тисячу доларів в місяць: у Львові директорам шкіл збільшили зарплату

Таким чином у Львові вирішили інвестувати в освіту, кажуть у міській раді.

Виконавчий комітет Львівської міської ради підтримав положення про преміювання директорів загальноосвітніх середніх шкіл Львівської міської територіальної громади. Тож з вересня вони отримуватимуть по 27 тисяч гривень зарплати.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.



"Якщо країна хоче мати майбутнє, то найвищий рівень заробітної платні має бути у військових, медиків і освітян. Ми, на жаль, не можемо кардинально вплинути на систему освіти, адже це загальнодержавна політика, але розуміючи важливість посади керівника, ми хочемо зробити їм заплату не меншою 27 тисяч гривень. Ми хочемо збільшити кількість охочих ставати керівниками шкіл, щоб було з кого обирати. Ми хочемо, щоб наші діти мали найкраще в світі", – зазначив мер Львова Андрій Садовий.

У міській раді зазначили, що сьогодні середньостатистична заробітна платня директора школи становить від 10 до 15 тисяч гривень. Тож влада міста вирішила підвищити зарплати освітянам, аби зробити посаду керівників шкіл більш привабливою.

"З 1 вересня підвищуємо рівень оплати праці директорів шкіл до 27 тисяч гривень, що еквівалентно 1 тисячі доларів. Це дуже важливий крок, адже цьогоріч ми маємо конкурси на 44 директорів ЗЗСО. Ми розуміємо, що, інвестуючи в освіту, ми інвестуємо в майбутнє", – сказав перший заступник міського голови Андрій Москаленко.

Також він зазначив, що на це преміювання з вересня до кінця року передбачається 15 млн грн, а якщо прораховувати на наступний рік, – близько 45 млн грн.

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