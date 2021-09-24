Освіта для пенсіонерів: львів'янам віком 60+ створили університет з безкоштовними курсами

Освіта для пенсіонерів: львів'янам віком 60+ створили університет з безкоштовними курсами

Пенсіонери зможуть опанувати навички бізнесу, комп’ютерної грамотності та навіть вивчити іноземну мову.

Львівським пенсіонерам створили спеціальний університет. Люди віком 60+ тепер будуть здобувати нові знання.

Як йдеться у випуску Сніданок з 1+1, безкоштовно вони зможуть відвідувати курси, а також брати участь у різноманітних культурних заходах.

Майбутні студенти мають обрати три курси у формі лекцій, одне практичне заняття та одне спортивне або творче.

В університеті людям похилого віку пропонують опанувати навички бізнесу та підприємницької діяльності, комп’ютерної грамотності та основ економіки, а також вивчати іноземні мови.

Заняття почнуться вже 1 жовтня. Зареєструватися можуть усі охочі, хто має статус "пенсіонер".

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання