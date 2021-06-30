Операція тривала 6 годин: у Львові медики із кишківника сформували пацієнту новий орган

Поки чоловік лікував запалення нирок, у нього виявили новоутвори.

У Львові в міській лікарні швидкої медичної допомоги 48-річному чоловіку провели складну операцію, сформувавши із кишківника сечовий міхур.

Про це повідомили в Львівській міській раді.

До львівських медиків звернувся 48-річний чоловік з Волині. Він нарікав на біль внизу живота, проблеми із сечовипусканням та наявність крові в сечі. Під час діагностики лікарі виявили два новоутвори в сечовому міхурі, розміром 10 та 6 сантиметрів. Хвороба швидко прогресувала та була вже на останній стадії, тоді як пацієнт постійно лікував запалення нирок.

Медики негайно провели складну операцію, яка тривала шість годин. Хворому видалили сечовий міхур, навколишні лімфатичні вузли й простату, а з тонкого кишківника сформували новий сечовий міхур.

Операція виявилась успішною і наразі чоловіка чекає реабілітація.

Нагадаємо, у Миколаєві хірурги 9 годин пришивали чоловіку відрізану руку.

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