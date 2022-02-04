"Огидно усміхнувся": у Львівській області чоловік відгамселив дитину, яка налякала його корову

"Огидно усміхнувся": у Львівській області чоловік відгамселив дитину, яка налякала його корову

Підозрюваний на суді провину заперечив.

У селі Малі Грибовичі Жовківського району Львівської області чоловік побив дитину, бо хлопчик нібито налякав його корову та "огидно" засміявся.

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Про це йдеться у вироку Жовківського районного суду Львівської області, повідомляє ТСН.ua.

Інцидент стався у серпні 2021 року Чоловік накинувся на дитину та вдарив хлопчика по обличчю.

На суді підозрюваний провину заперечив. Він заявив, що в той день гнав через міст свою корову, а неповнолітній нібито її налякав звуком мотоцикла. Чоловік злякався, що тварина може поранити інших дітей, які були на місці події, та намагався з'ясувати стосунки із хлопцем. На що, за словами підозрюваного, потерпілий "огидно" посміхнувся. Після цього він вдарив дитину нібито лише рукавицею.

Потерпілий розповів, що він на мості дійсно заводив мотоцикл, через що налякав корову. Тоді до нього підійшов підозрюваний та вдарив рукою. Батько хлопця зазначив, що коли він побачив сина, то той плакав та розповів про побиття. Спочатку він намагався самостійно з'ясувати стосунки із підозрюваним, проте той його проігнорував, через що він звернувся до поліції.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 126 КК України та оштрафував його на 510 грн.

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