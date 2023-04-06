Очільницю Львівської облради відправили у відставку: які причини

До обрання нового голови ЛОР відповідні обов'язки виконуватиме перший заступник Євген Гірник.

Депутати Львівської облради 6 квітня ухвалили рішення достроково припинити повноваження очільниці органу Ірини Гримак.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Свої голоси за відповідне рішення віддали 48 депутатів із 49-ти. Один утримався.

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Перед голосуванням депутати заслухали звіт Гримак за два роки роботи на посаді. Після виступу члени більшості фракцій жорстко розкритикували діяльність чиновниці та визнали роботу Гримак незадовільною.

Після того, як депутати відправили очільницю облради у відставку, вона подякувала колегам та громаді Львівщини "за можливість працювати". Гримак також побажала колегам мудрості та результативності в роботі.

До обрання нового очільника чи очільниці ЛОР відповідні обов'язки виконуватиме перший заступник Євген Гірник.

Що відомо про Ірину Гримак

Очолювала Львівську облраду від 1 грудня 2020 року. До цього в період 2015-2019 років із перервою працювала заступницею тодішнього голови Львівської облдержадміністрації Олега Синютки. А ще раніше була головою Залізничної райадміністрації Львова.

Після відставки з посади голови ЛОР Гримак залишиться депутаткою облради.

Нагадаємо, в селі Боянець на Львівщині виявили незаконні скотомогильники на околиці лісу громади. На гарячому спіймали сина старости села.

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