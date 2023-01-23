Скандальний подарунок голови патрульної поліції Львівщини дівчині на Mercedes: у міськраді розкрили цікаві деталі

У міській раді Львова все ж проведуть розслідування.

Перепустка на проїзд до центру Львова, яку очільник патрульної поліції області подарував своїй дівчині, виявилася недійсною.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Очільниця ЛКП "Ратуша-сервіс" Ірина Тихоліз, яка видає такі перепустки, заявила, що документ цього зразка вважається недійсним від березня 2021 року, оскільки Львівська міська рада змінила дизайн перепусток.

"Перепустки такого зразка, як та, що нібито була на відео, давали право разового проїзду, і видавалися для проїзду делегацій, службової техніки, наприклад, в разі проведення реставраційних робіт тощо. Вона могла діяти протягом трьох місяців, щоб не оформляти постійно разові заїзди для категорії Д. На сьогодні, вже два роки, діють перепустки нового зразка", - заявили в міській раді.

Також Ірина Тихоліз пообіцяла провести службове розслідування щодо ролика, де керівник патрульної поліції Львівщини дарує своїй дівчині перепустку для проїзду в центральну частину Львова.

"Також, крім наявності перепустки, щоб мати змогу заїзду в пішохідну зону центральної частини міста, транспортний засіб має бути внесений в електронну базу даних. Якщо вийшов термін дії перепустки, то вона зникає з бази даних", - сказала очільниця комунального підприємства.

Скандальний подарунок очільника патрульної поліції своїй дівчині

Напередодні у Львові стався скандал: у Мережі опублікували відео, на якому очільник патрульної поліції Львівщини подарував своїй дівчині перепустку на проїзд у центр Львова. Вона ж зраділа подарунку та заявила, що тепер "можна ви*обуватися на своєму мерсі". Після скандалу Романа Пилипенка відсторонили від роботи.

Виявилося, що дівчина копа Софія Софранюк працює помічницею депутата Львівської обласної ради від фракції "Європейська солідарність" Андрія Думи. Також вона обіймає посаду головного спеціаліста відділу гуманітарної політики та міжнародного співробітництва в апараті Львівської обласної ради.

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