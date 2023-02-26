Ображав колишню дружину: на Львівщині суд покарав чоловіка

Чоловік ображав потерпілу нецензурними словами, у стані алкогольного сп’яніння сварилась із нею, погрожував фізичною розправою.

Мешканця Львівщини покарали за вчинення домашнього насильства над своєю колишньою дружиною.

Про це пише місцеіе видання "Четверта студія" з посиланням на пресслужбу прокуратури Львівської області.

За словами правоохоронців, зловмисник протягом тривалого часу вчиняв психологічне домашнє насильство відносно своєї колишньої дружини. Чоловік ображав потерпілу нецензурними словами, у стані алкогольного сп’яніння сварився із нею, погрожував фізичною розправою.

Потерпіла скаржилася, що такі дії її колишнього призвели до психологічних страждань.

Суд ухвалив обвинувальний вирок мешканцю Львівщини за фактом вчинення домашнього насильства (ст. 126-1 КК України). Чоловікові призначено покарання – 200 годин громадських робіт.

Раніше повідомлялося, що у Росії українка донесла на свого колишнього чоловіка. Жінка вимагала його мобілізувати, бо він не сплачує аліментів.

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