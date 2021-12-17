Категорія
Львів
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Новий рік та Різдво у Львові: куди піти на свята

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Новий рік та Різдво у Львові: куди піти на свята

zaxid.net

Усі заходи в місті відбуватимуться з дотриманням карантинних вимог.

У Львові підготували програму святкування Нового року та Різдва. У місті з нагоди свят відбуватимуться концерти, урочисті відкриття, а у Шевченківському Гаю традиційно колядуватимуть. 

Про це повідомили у Львівській міській раді. 

Так, 17 грудня в місті засвітять головну ялинку. Усі святкові заходити у Львові триватимуть аж до 23 січня 2022 року. 

У Львові проведуть такі заходи: встановлення різдвяного дідуха, фестиваль "На Різдво до Гаю", фестиваль "Велика коляда" тощо. Також впродовж святкового періоду в місті планується проведення тематичних вистав, концертів та фестивалів. 

У Львівській міській раді додали, що всі заходи відбуватимуться з дотриманням карантинних вимог. 

© Львівська міська рада
Львівська міська рада

Читайте також: 

Новини світу: до європейських міст повертається Різдво

Новини світу: до європейських міст повертається Різдво
Наступна публікація