Новий рік та Різдво у Львові: куди піти на свята

Новий рік та Різдво у Львові: куди піти на свята

Усі заходи в місті відбуватимуться з дотриманням карантинних вимог.

У Львові підготували програму святкування Нового року та Різдва. У місті з нагоди свят відбуватимуться концерти, урочисті відкриття, а у Шевченківському Гаю традиційно колядуватимуть.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Так, 17 грудня в місті засвітять головну ялинку. Усі святкові заходити у Львові триватимуть аж до 23 січня 2022 року.

У Львові проведуть такі заходи: встановлення різдвяного дідуха, фестиваль "На Різдво до Гаю", фестиваль "Велика коляда" тощо. Також впродовж святкового періоду в місті планується проведення тематичних вистав, концертів та фестивалів.

У Львівській міській раді додали, що всі заходи відбуватимуться з дотриманням карантинних вимог.

Львівська міська рада

Читайте також: