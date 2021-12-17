Новий рік та Різдво у Львові: куди піти на свята

Усі заходи в місті відбуватимуться з дотриманням карантинних вимог.
У Львові підготували програму святкування Нового року та Різдва. У місті з нагоди свят відбуватимуться концерти, урочисті відкриття, а у Шевченківському Гаю традиційно колядуватимуть.
Про це повідомили у Львівській міській раді.
Так, 17 грудня в місті засвітять головну ялинку. Усі святкові заходити у Львові триватимуть аж до 23 січня 2022 року.
У Львові проведуть такі заходи: встановлення різдвяного дідуха, фестиваль "На Різдво до Гаю", фестиваль "Велика коляда" тощо. Також впродовж святкового періоду в місті планується проведення тематичних вистав, концертів та фестивалів.
У Львівській міській раді додали, що всі заходи відбуватимуться з дотриманням карантинних вимог.
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