Ноги відділилися від хребта: на Львівщині врятували чоловіка, який отримав тяжку травму на будівництві

Медики провели складну операцію, яка тривала аж 12 годин.
У Львівській області 58-річний чоловік отримав тяжку травму під час роботи на будівництві. Через це його ноги відділились від хребта.
Про це повідомляє Перше територіальне медичне об'єднання міста Львова.
За даними медиків, до них привезли 58-річного жителя Червоноградського району, який отримав тяжкі травми на будівництві. На нього впали металеві труби, вагою майже тонна.
"Ігор потрапив до нас у вкрай важкому стані: складний перелом кісток тазу обох сторін, комбінований переломом шийки лівої стегнової кістки. На ту мить у ногах, які були знерухомлені, уже утворилися тромби. Пацієнт розумів - він може ніколи більше не ступити жодного кроку", - йдеться у повідомленні.
Львівські медики, щоб врятувати чоловіка, наважились на операцію, яку ніколи ще не робили. Вона тривала аж 12 годин.
"Спочатку, аби уникнути тромбозу, пацієнту встановили спеціальний кава-фільтр. Це конструкція із металевого дроту, що запобігає відходженню тромбів у систему легеневих судин. Бо це ризик зупинки кровообігу. Далі - стабілізація задніх відділів тазового кільця, потім - синтез шийки стегнової кістки. Завершилося втручання зіставленням фрагментів переднього відділу перелому кісток тазу", - йдеться у повідомленні.
Операція минула успішно і вже наступного дня чоловік почав ходити.
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