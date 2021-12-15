Ноги відділилися від хребта: на Львівщині врятували чоловіка, який отримав тяжку травму на будівництві

Ноги відділилися від хребта: на Львівщині врятували чоловіка, який отримав тяжку травму на будівництві

Медики провели складну операцію, яка тривала аж 12 годин.

У Львівській області 58-річний чоловік отримав тяжку травму під час роботи на будівництві. Через це його ноги відділились від хребта.

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Про це повідомляє Перше територіальне медичне об'єднання міста Львова.

За даними медиків, до них привезли 58-річного жителя Червоноградського району, який отримав тяжкі травми на будівництві. На нього впали металеві труби, вагою майже тонна.

Фото: Перше територіальне медичне об'єднання міста Львова

"Ігор потрапив до нас у вкрай важкому стані: складний перелом кісток тазу обох сторін, комбінований переломом шийки лівої стегнової кістки. На ту мить у ногах, які були знерухомлені, уже утворилися тромби. Пацієнт розумів - він може ніколи більше не ступити жодного кроку", - йдеться у повідомленні.

Львівські медики, щоб врятувати чоловіка, наважились на операцію, яку ніколи ще не робили. Вона тривала аж 12 годин.

"Спочатку, аби уникнути тромбозу, пацієнту встановили спеціальний кава-фільтр. Це конструкція із металевого дроту, що запобігає відходженню тромбів у систему легеневих судин. Бо це ризик зупинки кровообігу. Далі - стабілізація задніх відділів тазового кільця, потім - синтез шийки стегнової кістки. Завершилося втручання зіставленням фрагментів переднього відділу перелому кісток тазу", - йдеться у повідомленні.

Операція минула успішно і вже наступного дня чоловік почав ходити.

Фото: Перше територіальне медичне об'єднання міста Львова

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