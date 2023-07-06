Нічна атака по Львову стала найбільшою від початку війни: Садовий про наслідки удару по місту

Атака поло Львову, яка сталася вночі проти 6 липня, стала найбільшою на цивільну інфраструктуру міста від початку повномасштабного вторгнення.

Про це заявив міський голова Андрій Садовий.

"Є загиблі та поранені. Рятувальники розбирають завали. Так виглядає, що будуть ще загиблі. Близько восьми поранених перебуває у медичних установах", - наголосив мер.

За його словами, у місті великі руйнації у житлових приміщеннях, офісах, пошкоджено школу, гуртожитки Львівської політехніки, Зокрема, у будинках "просто позносило дах". Попередньо, зруйновано понад 50 помешкань.

Садовий каже, що "ситуація надзвичайно складна".

Нагадаємо, У Львівській області о 02:06 було оголошено повітряну тривогу, яка тривала до 03:18. Місцева влада повідомила, що загарбники вночі атакували Львів. Через атаку окупантів пошкоджено житловий будинок і об'єкт критичної інфраструктури.

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