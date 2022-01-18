Незвичні грози посеред зими, хуртовина і ожеледиця: у Львові оголосили штормове попередження

Незвичні грози посеред зими, хуртовина і ожеледиця: у Львові оголосили штормове попередження

У Львові очікуються сильний вітер, сніг, та гроза.

Сьогодні, 18 січня, у Львові через погіршення погодних умов оголосили штормове попередження.

Як повідомляють у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, очікується І рівень небезпечності, жовтий.

У Львові синоптики прогнозують незвичні для зимового періоду грози, також місцями сніг та хуртовини. Пориви північно-західного вітру 17 – 22м/с. Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах.

Наразі у місті хмарно з проясненням і без істотних опадів. Температура повітря від -3°С морозу до 0°С.

Нагадаємо, негода у Львівській області знеструмила 154 населених пункти. У самому ж Львові вдруге за кілька днів вдарила блискавка з громом і сильно вхурделило.

Погода в Україні: у 10 областях рвучкий вітер пообривав дроти – яка ситуація у Львові та Києві

Читайте також: