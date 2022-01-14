Некероване авто виїхало на зустрічну, а потім на тротуар: у Львові раптово помер водій за кермом (фото)

Що стало причиною смерті чоловіка - наразі невідомо.
Сьогодні, 14 січня, у Львові за кермом власного авто під час руху помер 50-річний водій. Трагедія сталась близько 07:40 на вулиці Любінській.
Про це повідомляє пресслужба поліції Львівщини.
Як попередньо встановили правоохоронці, львів'янин перебував за кермом автомобіля Kia Soul. Раптово некерований транспортний засіб виїхав на зустрічну смугу, а потім на тротуар і зупинився. Внаслідок події ніхто не постраждав.
Тіло водія скероване на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
Вирішується питання правової кваліфікації події.
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