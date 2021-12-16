Негода знеструмила майже пів сотні населених пунктів у Львівській області

Негода знеструмила майже пів сотні населених пунктів у Львівській області

Фахівці працюють над ліквідацією наслідків негоди.

Станом на ранок 16 грудня в Україні без електроенергії залишаються 44 населених пункти.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Також читайте У четвер Україну перетинатиме атмосферний фронт циклону Matteo: яку погоду він принесе нам 16 грудня

Зазначається, внаслідок ускладнення погодних умов та через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП, залишаються знеструмленими 44 населені пункти у Львівській області.

Наразі до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Як повідомлялося, у Львівській області через негоду введуть обмеження на рух вантажівок: для них облаштували спеціальні майданчики вздовж доріг. . Перечекати негоду можна буде на спеціальних майданчиках, які нанесли на Google-карту: http://bit.ly/2WsAaZe.

Читайте також: