Негода знеструмила майже пів сотні населених пунктів у Львівській області

Фахівці працюють над ліквідацією наслідків негоди.
Станом на ранок 16 грудня в Україні без електроенергії залишаються 44 населених пункти.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Зазначається, внаслідок ускладнення погодних умов та через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП, залишаються знеструмленими 44 населені пункти у Львівській області.
Наразі до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Як повідомлялося, у Львівській області через негоду введуть обмеження на рух вантажівок: для них облаштували спеціальні майданчики вздовж доріг. . Перечекати негоду можна буде на спеціальних майданчиках, які нанесли на Google-карту: http://bit.ly/2WsAaZe.
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