Негода знеструмила майже 155 населених пунктів у Львівській області і залишила без води пів міста

Негода знеструмила майже 155 населених пунктів у Львівській області і залишила без води пів міста

Аварійні бригади продовжують відновлювати електропостачання.

Через сильний вітер і мокрий сніг у понеділок, 17 січня, без електропостачання залишилось 154 населених пункти Львівської області: 118 повністю та 36 частково. Окрім цього близько 17:00 год. внаслідок поривчастого вітру було знеструмлено лінію електропередач на водозаборі “Гірне” водогону “Гірне-Дрогобич”, через що без водопостачання залишилась частина м. Дрогобич.

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Як повідомили у пресслужбі департаменту цивільного захисту ЛОДА, станом на 20:00 год. електропостачання на водозаборі “Гірне” та водопостачання м. Дрогобич було відновлено.

Для ліквідації наслідків негоди було задіяно 46 ремонтних бригад ПрАТ “Львівобленерго” у складі 197 осіб та 69 одиниць техніки.

Станом на 6:00 год. 18 січня без електропостачання залишається 31 населений пункт: 11 повністю, 20 частково. Роботи з відновлення електропостачання продовжуються. До робіт залучено 23 бригади у складі 98 осіб та 34 одиниці техніки.

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