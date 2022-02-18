Негода залишила без світла понад 270 сіл і міст Львівської області

Негода залишила без світла понад 270 сіл і міст Львівської області

Станом на ранок світло відсутнє у 68 селах та містах, у решти населених пунктів електропостачання вже відновили.

У четвер, 17 лютого, внаслідок сильних поривів вітру та дощу без електропостачання залишились 277 населених пунктів Львівської області. Повністю було знеструмлено 151 населений пункт, ще 126 частково.

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Про це повідомили у пресслужбі департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА.

Для відновлення електропостачання здійяли 88 аварійних бригад у складі 378 осіб та 132 одиниць техніки.

"Станом на 06:00 год. 18 лютого внаслідок негоди аварійно відключено 22 ЛЕП 6-10 кВ, електропостачання відсутнє у 68 населених пунктах області (23 повністю, 45 частково)", - йдеться у повідомленні.

Ремонтні роботи наразі здійснюють 27 бригад у складі 116 осіб та 40 одиниць техніки.

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