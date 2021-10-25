Негода у Львові: рахують збитки і обіцяють відремонтувати коштом міста

Від понеділка обіцяють почати ремонтні роботи.

У Львові минулого тижня сильний вітер зруйнував частину стіни сторічного житлового будинку. Вона пошкодила дах сусіднього кафе.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 25 жовтня.

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Мешканці будинку кажуть, що скаржилися в ЖЕК на стан даху, але там відповідали, що не мають грошей. Востаннє покрівлю ремонтували 20 років тому, і тоді роботи виконали неякісно - переконані жильці.

"Та стіна накритою не була. Видно, вона десь затікала, затікала. Ну, і все: вітер подув і воно зірвало.У мене внуки все там бавилися, біля тої столової. Нехай дякують Богові, що то ніхто не постраждав", - сказала містянка.

"Ціну питання ми наразі сказати не можемо. Районною адміністрацією і містом приймаються міри щодо ліквідації наслідків.Я думаю, що від понеділка вже повинні приступити до якихось робіт по укріпленню стіни", - запевнив Ігор Герич, заступник голови Залізничної райадміністрації.

Новини України: у Львові сильний вітер зруйнував частину стіни понад сторічного житлового будинку

Нагадаємо, від негоди постраждали Львівська та Одеська області. Там вітер валив дерева. В Одесі гілка травмувала чоловіка.

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