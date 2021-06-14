Негода у Львові: через сильні дощі в місті повалило дерева та підтопило будинок (фото)

Комунальники ліквідовують наслідки негоди.
У Львові в неділю, 13 червня, через негоду повалено 11 дерев та підтоплено один будинок.
Про це повідомили у Львівській міській раді.
Так, у Львові 13 червня погіршилась погода: у місті йшов дощ та був вітер. Через це повалило 11 дерев, а у селищі Брюховичі Шевченківського району Львова на вулиці Курортній підтопило будинок.
У Львівській міській раді додали, що наразі комунальники працюють над ліквідацією наслідків негоди.
"Зокрема, щодо дерев, то їх порізали і вивозять», - розповіла заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.
Нагадаємо, всередині червня на горі Піп Іван лежить сніг, а температура 0°С.