Негода на Львівщині повністю знеструмила 25 сіл та міст, у Львові не курсують трамваї та тролейбуси

У Львові через відсутність роботи електротранспорту на маршрути сьогодні випустять більше автобусів.

Через обледеніння та обриви проводів у Львівській області повністю знеструмлені 25 населених пунктів, ще 57 – частково. Найбільше – у Львівському та Яворівському районах. Водночас у Львові через стійке обмерзання трамвайної та тролейбусної електромережі, а також через пориви контактної мережі внаслідок падіння дерев, на лінію не змогли виїхати трамваї і тролейбуси.

Про це повідомили голова Львівської ОВА Максим Козицьким та мер Львова Андрій Садовий.

Щоб відновити електропостачання на Львівщині, залучили 67 бригад та понад 100 одиниць техніки. За словами Козицького, за вчорашній день після аварійних відключень відновили електропостачання у 62 населених пунктах.

Щоб відновити рух трамваїв та тролейбусів у Львові, аварійні бригади ЛКП "Львівелектротранс" працюють у посиленому режимі, повідомили у Львівській міській раді. Водночас на автобусні маршрути сьогодні випустять більше транспортних засобів.

Також стало відомо, яка ситуація в регіоні із забезпеченням електроенергії та плановим вимкненням світла.

"На 12 грудня ліміти, які довів диспетчер енергосистеми для Львівщини, покривають близько 55% від потреб нашої області. Станом на ранок "Львівобленерго" застосовує одну групу графіка погодинних відключень. Якщо навантаження на енергосистему зросте, доведеться задіяти одразу дві групи", - поінформував Максим Козицький.

Негода в Україні

Нагадаємо, напередодні, 11 грудня, у Львові лютувала негода. Мерія закликала усіх містян бути дуже обачними, адже через налипання мокрого снігу з дахів і дерев можуть падати мокрі брили снігу. Також міська рада просила водіїв приватного транспорту, за можливості, уникати поїздок через ожеледицю.

У Київській області сталися аварійні відключення світла через негоду.

Через такі погодні умови в Україні затримуються потяги. В "Укрзалізниці" розповіли, який потяг запізниться найбільше.

Читайте також: