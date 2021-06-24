Недавно повернувся з армії: у Львівській області під час купання в річці загинув 21-річний хлопець

Недавно повернувся з армії: у Львівській області під час купання в річці загинув 21-річний хлопець

Очевидці зазначають, що хлопець не вмів добре плавати.

У с. Нове Місто Самбірського району Львівської області в середу, 23 червня, у річці втопився 21-річний хлопець.

Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

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Хлопець - уродженець села Грушатич. Він о 13:10 купався у річці Вирва та загинув. Його тіло підняли на поверхню.

У коментарі lmn.in.ua староста Новоміського округу Надія Попитак розповіла, що у річці на дні є небезпечне місце, де дуже глибоко, а тому купаючись там, потрібно бути обережним.

"Із розповідей людей чула, що він пішов купатись сам, а ще, на жаль, й добре плавати не вмів", - каже Надія Попитак.

Надія Попитак додала, що 21-річний хлопець недавно повернувся із армії, він постійно шукав підробіток.

Нагадаємо, на Закарпатті втопився 16-річний хлопець.

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