Недавно ходив до першого причастя: подробиці загибелі 11-річного хлопчика у Львівській області

Хлопець разом із своїми друзями купався у водоймі.

У місцевому кар’єрі у селі Бояничі Червоноградського району Львівської області в неділю, 27 червня, під час відпочинку загинув 11-річний хлопчик.

Про це повідомляє lmn.in.ua.

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Як зазначається, 11-річний хлопчик був родом із сусіднього села Гатківка. У день трагедії він разом із двома друзями, 14-річним хлопцем та 13-річною дівчинкою, пішли рвати черешні. Після цього діти захотіли скупатись у місцевому кар’єрі.

За словами очевидців, діти під час відпочинку почали тонути. Тоді дівчинку витягнули на поверхню дорослі. Старший хлопець намагався врятувати молодшого та сам ледь не потонув.

"Хлопець, який вижив, пережив великий стрес. Все плаче, картає себе, що не зміг друга врятувати. Хоча він зробив усе, що від нього залежало", - кажуть жителі села Гатківка.

За словами односельчан, загиблий хлопчик був з благополучної родини, яка виховувала 4 дітей. Покійний був найстаршим.

"Був найстаршим з чотирьох дітей у сім’ї. Ще 14 червня разом з ровесниками йшов до першого причастя, а майже через два тижні маємо таку трагедію", - додають у селі Гатківка.

Нагадаємо, у Львові на 8-річного хлопчика впало дерево під час прогулянки у парку.

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