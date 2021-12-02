Неадекватний чоловік у Львівській області порубав сокирою двері церкви, Jeep і погрожував людям: фото

Чоловік був у нетверезому стані.
У селищі Рудне Львівського району агресивний чоловік пошкодив сокирою автомобіль Jeep Compass та двері місцевої церкви.
Як розповіли в патрульній поліції Львівщини, про зловмисника правоохоронців повідомив сьогодні вранці, 2 грудня, власник пошкодженого автомобіля. Він розповів, що неадекватний чоловік на вулиці Мазепи застосував до нього, ймовірно, газовий балончик та погрожував сокирою.
"Патрульні прямуючи на виклик помітили схожу особу, яка віддалялася він місця події. Чоловіка негайно зупинили", - йдеться у повідомленні.
Зловмисником виявився місцевий 45-річний чоловік. Він мав ознаки алкогольного сп'яніння.
57-річний потерпілий звернувся із заявою до поліції. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
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