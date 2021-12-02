Неадекватний чоловік у Львівській області порубав сокирою двері церкви, Jeep і погрожував людям: фото

Неадекватний чоловік у Львівській області порубав сокирою двері церкви, Jeep і погрожував людям: фото

Чоловік був у нетверезому стані.

У селищі Рудне Львівського району агресивний чоловік пошкодив сокирою автомобіль Jeep Compass та двері місцевої церкви.

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Як розповіли в патрульній поліції Львівщини, про зловмисника правоохоронців повідомив сьогодні вранці, 2 грудня, власник пошкодженого автомобіля. Він розповів, що неадекватний чоловік на вулиці Мазепи застосував до нього, ймовірно, газовий балончик та погрожував сокирою.

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"Патрульні прямуючи на виклик помітили схожу особу, яка віддалялася він місця події. Чоловіка негайно зупинили", - йдеться у повідомленні.

www.facebook.com/Патрульна поліція Львівської області

Зловмисником виявився місцевий 45-річний чоловік. Він мав ознаки алкогольного сп'яніння.

57-річний потерпілий звернувся із заявою до поліції. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

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