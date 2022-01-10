Не змогли врятувати: у Львівській області 30-річний чоловік жорстоко вбив односельчанина (фото)

Не змогли врятувати: у Львівській області 30-річний чоловік жорстоко вбив односельчанина (фото)

Зловмисник кілька разів вдарив ножем знайомого, від отриманих травм той помер у лікарні.

У Дрогобицькому районі Львівської області 30-річний чоловік вбив односельчанина. Злочин стався у неділю, 9 січня, близько 22:00.

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Як розповіли у поліції Львівщини, між двома односельчанами віком 30 та 50 років виник конфлікт, під час якого молодший завдав старшому кількох ударів ножем. Від отриманих травм поранений чоловік, попри на зусилля медиків, помер у лікарні.

Правоохоронці затримали зловмисника, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Незабаром слідчі територіального підрозділу поліції повідомлять затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує озбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

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