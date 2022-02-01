Не впустили, бо боялись: закривавлений чоловік на Львівщині оббивав пороги двох лікарень у пошуках допомоги

Чоловік із ножовими пораненнями ходив від порогу до порогу лікарень, аби там йому надали медичну допомогу.

У центрі міста Сокаль Червоноградського району Львівської області невідомі напали на місцевого жителя і завдали йому чотири колото-різані рани. Інцидент стався у п'ятницю, 28 січня, о 18:50.

Як розповів у соцмережі товариш потерпілого Євген Бандера, його поранений приятель кинувся по допомогу до лікарні, яка була неподалік, але, за його словами, там її не отримав.

"Поранений чоловік, стікаючи кров'ю, забіг в пошуках порятунку до дверей ШМД (відділення швидкої медичної допомоги - Ред), просив допомоги, пояснював що він поранений, що в нього сильна кровотеча, там дверей йому не відчинили. Сказали, щоб ішов геть, дзвонив в поліцію. Тоді весь закривавлений підійшов до дверей дитячої лікарні і його туди теж не впустили. Подзвонив до мене, за кілька хвилин приїхав я та побачив там поліцію і поранену напівпритомну людину", - написав він.

За словами чоловіка, працівниця лікарні не впустила закривавленого чоловіка, адже боялася.

"Поліцейський підійшов до дверей ШМД, говорив, щоб помогли. Натомість якась жіночка тільки голосно верещала, що вона також боїться", - зазначає він.

фото / Євген Бандера, Facebook

Чоловік у супроводі поліцейських самостійно відвіз пораненого до іншої місцевої лікарні, де в приймальній йому повідомили, що в них немає реанімації.

"Кажуть, що нам не сюди, в них тут нічого немає, реанімації немає. Потерпілого вивели в коридор, посадили на лавку, бо з нього сильно текла кров і він бруднив підлогу. Після криків і пояснень, що він вже довго в такому стані, положили на кушетку, я затиснув йому рану на спині, з якої найбільше кровило. На щастя, швидко приїхала карета швидкої з Червонограда і забрали потерпілого з цього цирку в Червоноград. По дорозі в лікарні надали якісну медичну допомогу. Все ок, мій товариш вижив", - написав чоловік.

фото / Євген Бандера, Facebook

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