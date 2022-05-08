"Не витрачайте пальне": Садовий радить львів'янам не їхати з міста, але перевірити укриття

"Не витрачайте пальне": Садовий радить львів'янам не їхати з міста, але перевірити укриття

Українців просять бути уважними: не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу 8-9 травня через можливі провокаії Росії.

Мер Львова Андрій Садовий звернувся до містян. За його словами, необхідності їхати зі Львова 8 та 9 травня немає.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Втім, Садовий наголошує: львів'янам слід подбати про укриття на випадок повітряної тривоги.

"Нікуди з міста їхати не треба. Не витрачайте пальне. Підіть і перевірте, чи доступне ваше укриття. Якщо воно закрите, то всіма можливими методами, включаючи дзвінок в поліцію, забезпечте собі укриття", - наголосив міський голова Львова.

Крім того, Садовий дав поради мешканцям міста. Зокрема, закликав не довіряти російським новинам та повідомленням у пропагандистських Telegram-каналах: "Ніколи не довіряйте москальським новинам, повідомленням і телеграм-каналам. Давайте домовимось, що для нас їх не існує".

Як повідомлялося, від початку війни, 24 лютого, російська армія не одноразова обстрілювала Львівщину та обласний центр Львів. За понад два місяці повтомасштабного вторгнення держави-окупантки у місті загинуло сім осіб. Крім того, 13 львів'ян отримали поранення.

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