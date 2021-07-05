Не реагував на медиків: у Львові двоє підлітків напились алкоголю і потрапили до лікарні з отруєнням

Не реагував на медиків: у Львові двоє підлітків напились алкоголю і потрапили до лікарні з отруєнням

Хлопця та дівчину госпіталізувала швидка

У Львівській області двоє неповнолітніх потрапили до міської дитячої лікарні з алкогольним отруєнням. Два випадки стались у суботу і неділю, 3-4 липня.

Швидка госпіталізувала 16-річного львів’янина, якого підібрала на вулиці. На приїзд медиків п'яний хлопець не реагував. Як повідомляє ZAXID.NET з посиланням на заступника головного лікаря лікарні Романа Герегу, вже згодом у медзакладі юнак прийшов до тями і почав агресивно поводитися. Він зривав катетер; розкидав все довкола; і кидався на медперсонал з кулаками.

Також до медзакладу потрапила 17-річна дівчина, яка під час дня народження змішала різні алкогольні напої. Від цього їй стало зле, тож на допомогу приїхала швидка, яка її ушпиталила.

Невдовзі з лікарні дівчину забрали батьки.

Нагадаємо, у Кременчуці Полтавської області 17-річний хлопець після святкування випускного у школі опинився у лікарні. Підлітка ушпиталили з алкогольним отруєнням.

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