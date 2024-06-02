Не помітила, що дитина втопилася: у Львові судитимуть горе-матір 

У Львові 38-річну жінку визнано винною у злісному невиконанні батьківських обов’язків за догляду за дитиною, що спричинило її смерть.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Мати разом зі своєю 2-річною донькою відпочивала на березі ставка в одному із сіл Львівського району.

Однак матір перебувала в нетверезому стані та залишила дитину без нагляду біля водойми. Дівчинка, залишившись без нагляду, впала у водойму та втопилась.

Лише за кілька годин жінка помітила, що доньки немає і повідомила до поліції про її зникнення. Правоохоронці виявили тіло дитини у воді недалеко від місця, де відпочивала матір.

До набрання вироком законної сили обвинувачена перебуватиме під вартою. Жінці призначено покарання у вигляді 2 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Дніпрі судитимуть чоловіка, який забив до смерті співмешканку та неодноразово ґвалтував трьох її синів.

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