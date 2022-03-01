"Не панікувати і не турбувати правоохоронців": на бронетанковому заводі у Львові - військові навчання

"Не панікувати і не турбувати правоохоронців": на бронетанковому заводі у Львові - військові навчання

Місцевих мешканців попередили, що на території бронетанкового заводу проводяться навчання.

Сьогодні, 1 березня, з 10:30 на Львівському бронетанковому заводі проводитимуть військові навчання.

Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

"Прошу мешканців будинків, які поряд, не панікувати та не турбувати з цього приводу правоохоронні органи. Про ці та інші військові навчання ми завжди попереджаємо також на сайті Львівської ОДА (ОВА)", - написав очільник Львівщини у своєму каналі в Telegram.