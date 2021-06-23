Не могло навіть плакати: у Львові рятували немовля із серйозними опіками рота, які стались через пораду педіатра

Мати за порадою медика капала на пустушку зеленку.
У Львівську обласну дитячу лікарню "Охматдит" госпіталізували немовля із опіками в роті. Рани були настільки серйозними, що дитина не могла навіть плакати.
Про це повідомляє Львівська обласна дитяча клінічна лікарня "Охматдит".
Як зазначається, спочатку медики підозрювали, що дитина хворіє на дифтерію та готувались до закриття лікарні на карантин.
"Картина вразила навіть досвідчених лікарів - у дитини не було живого місця у ротику, одна суцільна рана з нальотом! Дитина навіть плакати не могла через осиплість голосу. До "Охматдиту" викликали інфекціоністів через підозру на дифтерію. І вже зусиллями двох команд рятували малечу", - йдеться у повідомленні.
Медики опитали матір дитини, щоб встановити точний діагноз, проте жінка не могла нічого пригадати.
"Знічев'я завідувачка відділення Оксана Короляк звернула увагу на щось зелене на столі. "Це що таке?", - запитала вона маму, показуючи на пустушку. Мама малюка не розгубилася і розповіла, що місцевий педіатр рекомендувала капати "зеленкою" від молочниці на цей дитячий девайс. Сказати, що у педіатрів був шок - це нічого не сказати", - повідомили в "Охматидиті".
За словами медиків, саме зеленка викликала серйозний опік у роті дитини. Після медичної допомоги лікарі відпустили матір та дитину додому.
Нагадаємо, у Дніпрі через отруєння помер 9-річний хлопчик.