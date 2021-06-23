Не могло навіть плакати: у Львові рятували немовля із серйозними опіками рота, які стались через пораду педіатра

Мати за порадою медика капала на пустушку зеленку.

У Львівську обласну дитячу лікарню "Охматдит" госпіталізували немовля із опіками в роті. Рани були настільки серйозними, що дитина не могла навіть плакати.

Про це повідомляє Львівська обласна дитяча клінічна лікарня "Охматдит".

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Як зазначається, спочатку медики підозрювали, що дитина хворіє на дифтерію та готувались до закриття лікарні на карантин.

"Картина вразила навіть досвідчених лікарів - у дитини не було живого місця у ротику, одна суцільна рана з нальотом! Дитина навіть плакати не могла через осиплість голосу. До "Охматдиту" викликали інфекціоністів через підозру на дифтерію. І вже зусиллями двох команд рятували малечу", - йдеться у повідомленні.

Медики опитали матір дитини, щоб встановити точний діагноз, проте жінка не могла нічого пригадати.

"Знічев'я завідувачка відділення Оксана Короляк звернула увагу на щось зелене на столі. "Це що таке?", - запитала вона маму, показуючи на пустушку. Мама малюка не розгубилася і розповіла, що місцевий педіатр рекомендувала капати "зеленкою" від молочниці на цей дитячий девайс. Сказати, що у педіатрів був шок - це нічого не сказати", - повідомили в "Охматидиті".

За словами медиків, саме зеленка викликала серйозний опік у роті дитини. Після медичної допомоги лікарі відпустили матір та дитину додому.

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