"10 днів лікував COVID-19 вдома": стала відома причина смерті 19-річного студента у Тернополі

У хлопця діагностували пневмонію і підтвердили COVID-19 посмертно.

У Тернополі помер 19-річний студент Василь Ромах, родом з Нової Кам'янки Львівської області. У хлопця діагностували пневмонію, а згодом підтвердили COVID-19.

Про це повідомляє видання "Тернополяни" з посиланням на директорку департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОДА Ольгу Ярмоленко.

"Він перебував на лікуванні всього 7 днів. Перед тим 10 днів лікувався амбулаторно, був десь на Львівщині, потім приїхав в Тернопіль до гуртожитку, самостійно приймав жарознижувальні препарати", - сказала вона.

За її словами, хлопець не мав супутніх патологій, а до лікарні потрапив вже у важкому стані. У нього діагностували пневмонію, а тести на коронавірус були від’ємними, адже термін протікання захворювання був тривалий.

"Тільки дослідження альвеол, які взяли при житті, підтвердили, що була коронавірусна хвороба. Діагностовано в нього було ідіопатичну пневмонію з явищами фіброзу. Наразі відомо, що була спровокована і генетичність. Але це насторожує, коли молоді люди, активні в своєму житті, які не мали супутньої патології і стається такий нещасний випадок", - сказала Ольга Ярмоленко.

Нагадаємо, 19-річний студент історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету Василь Ромах потрапив до однієї з лікарень Тернополя з високою температурою, де через кілька днів помер. Лікарі діагностували в нього 100% ураження легень.

В університеті кажуть, що хлопець брав активну участь у студентському житті.

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