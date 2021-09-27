Не хотів повертатись до Іспанії: у Львові іноземець жив у ТРЦ і переховувався від поліції (фото)

Не хотів повертатись до Іспанії: у Львові іноземець жив у ТРЦ і переховувався від поліції (фото)

Мігранта мав повернутись додому ще у червні, але з того часу ховався в торговому центрі.

У Львові викрили іноземця, який переховувався від міграційної служби і поліції в одному з торгівельно-розважальних центрів. Спочатку чоловік жив на парковці, а потім перебрався всередину ТРЦ.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівщини.

"Раніше співробітники Головного управління державної міграційної служби у Закарпатській області ухвалили рішення про примусове повернення іноземця до країни походження. Однак, зобов’язання про повернення він не виконав, натомість - переїхав з Закарпатської області у Львів", - розповіли у поліції.

Чоловіка правоохоронці намагались повернути до Іспанії ще у червні, адже він прибув в Україні нелегально. Однак іноземець не захотів повертатись на батьківщину і "оселився" у Львові.

"Розповідає, перше, що впало йому в вічі - це великий торговий центр, де він і вирішив ночувати. Спочатку спальним місцем чоловіка був підземний паркінг, а пізніше він перемістився всередину приміщення", - повідомили у Міграційній службі Львівської області.

Врезультаті іноземця притягнули до адміністративної відповідальності згідно ч.1 ст.203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Окрім цього на чоловіка наклали штраф і помістили до Волинського ПТПІ для встановлення особи та подальшого примусового повернення в країну походження.

Нагадаємо, у Дніпрі затримали іноземця, який скоїв цілу низку злочинів в Республіці Узбекистан і від 2020 року перебував у міжнародному розшуку.

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