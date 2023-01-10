Не дочекалась "асвабадітєлєй": в "Краківці" затримали колаборантку, яка намагалась втекти до Польщі

Колаборантка закликала у соцмережах підтримувати напад Росії на Україну, а сама намагалася втекти за кордон.

На українсько-польському кордоні у пункті пропуску "Краківець" затримали колаборантку, яка підтримувала вторгнення РФ і війну в Україні, і водночас намагалась втекти за кордон.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

"З початком повномасштабного вторгнення жінка підтримувала агресію Росії проти України. Проте, не дочекавшись приходу "асвабадітєлєй" та усвідомивши успіхи українських військових на фронті, вирішила виїхати до Польщі", - йдеться у повідомленні.

43-річна уродженка Нікополя Дніпропетровської області їхала рейсовим автобусом через пункт пропуску "Краківець". Під час перевірки її сторінок у соцмережах оперативні співробітники виявили низку дописів, що свідчать про її проросійські погляди та підтримку збройної агресії Росії. "Зокрема жінка активно поширювала заклики на підтримку керівництва Росії та військових, які "асвабаждают мірноє насілєніє от нацистов", - зазначають прикордонники.

Правоохоронці зібрали достатню доказову базу та повідомили зловмисниці про підозру у вчиненні злочину за ч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників".

Галицький районний суд Львова відправив її під варту.

Колаборанти в Україні

В Україні від початку повномасштабного вторгнення СБУ затримала понад 700 колаборантів.

Близько пів тисячі сімей колаборантів втекли до анексовано Криму з Херсонської і Запорізької областей.

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