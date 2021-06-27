Не добіг 200 метрів: у Львові на півмарафоні помер 23-річний хлопець

Не добіг 200 метрів: у Львові на півмарафоні помер 23-річний хлопець

Наразі причини смерті невідомі.

У Львові на півмарафоні 27 червня помер 23-річний хлопець.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер міста Андрій Садовий

"Велика біда на півмарафоні. Хлопець, 23 роки, не добіг 200 метрів. Медики щойно констатували смерть", - написав Садовий та додав, що більше інформації буде повідомлено на брифінгу.

Мер Львова також висловив співчуття рідним та близьким загиблого.

facebook/Андрій Садовий

Варто зазначити,, що 27 червня у центрі Львова проходить 6-й Молокія Львівський напівмарафон 2021. Цього року у заході взяли участь близько 2500 учасників. Цей півмарафон у Львові — другий етап Бігової Ліги Українських Мейджорів від Run Ukraine.

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