Назвалась іншим іменем і збрехала, що сирота: зниклу на Львівщині 14-річну школярку знайшли у Києві

Назвалась іншим іменем і збрехала, що сирота: зниклу на Львівщині 14-річну школярку знайшли у Києві

Дівчину виявили на одній із заправок.

Зниклу безвісти 14-річну мешканку Львівщини Катерину Шурдуб розшукали поліцейські у Києві. Дівчинка ціла та неушкоджена, зараз з нею працюють співробітники ювенальної превенції та психолог.

Про це сьогодні, 9 вересня, повідомила пресслужба поліції Львівщини.

Школярку 8 вересня виявили столичні павоохоронці на одній із заправних станцій у Києві. Поліцейські побачили дівчину, яка підпадала під орієнтування, та встановили її особу. Водночас Катерина представилась іншим іменем та надала неправдиві дані про себе, зокрема, повідомила, що вона - сирота.

Зараз з дівчинкою працюють співробітники ювенальної превенції та психолог, невдовзі її доправлять до Львова.

Нагадаємо, про зникнення 14-річної Катерини Шурдуб, мешканки села Щуровичі Червоноградського району, 6 вересня, у поліцію повідомила її мама. За її словами, донька пішла з дому 2 вересня близько 16:30. Після цього її бачили у кількох селах району, проте додому вона так і не повернулась.

Розшукували неповнолітню співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини, нацгвардійці, рятувальники та волонтери. Також, аби знайти школярку, залучали кінологів зі службовими собаками та квадрокоптери.

Головне управління Національної поліції у Львівській області

Пошукові групи "прочісували" лісосмуги, оглядали водойми, опитували мешканців та ретельно вивчали записи камер відеоспостереження, які могли зафіксувати Катерину.

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