Назвалась іншим іменем і збрехала, що сирота: зниклу на Львівщині 14-річну школярку знайшли у Києві

Дівчину виявили на одній із заправок.
Зниклу безвісти 14-річну мешканку Львівщини Катерину Шурдуб розшукали поліцейські у Києві. Дівчинка ціла та неушкоджена, зараз з нею працюють співробітники ювенальної превенції та психолог.
Про це сьогодні, 9 вересня, повідомила пресслужба поліції Львівщини.
Школярку 8 вересня виявили столичні павоохоронці на одній із заправних станцій у Києві. Поліцейські побачили дівчину, яка підпадала під орієнтування, та встановили її особу. Водночас Катерина представилась іншим іменем та надала неправдиві дані про себе, зокрема, повідомила, що вона - сирота.
Зараз з дівчинкою працюють співробітники ювенальної превенції та психолог, невдовзі її доправлять до Львова.
Нагадаємо, про зникнення 14-річної Катерини Шурдуб, мешканки села Щуровичі Червоноградського району, 6 вересня, у поліцію повідомила її мама. За її словами, донька пішла з дому 2 вересня близько 16:30. Після цього її бачили у кількох селах району, проте додому вона так і не повернулась.
Розшукували неповнолітню співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини, нацгвардійці, рятувальники та волонтери. Також, аби знайти школярку, залучали кінологів зі службовими собаками та квадрокоптери.
Пошукові групи "прочісували" лісосмуги, оглядали водойми, опитували мешканців та ретельно вивчали записи камер відеоспостереження, які могли зафіксувати Катерину.