"Найважчий пацієнт": 16-річний підліток у Львові вже 12 днів в реанімації після "ковіду"

У хлопця була велика кількість важких уражень органів і систем, що шанси на одужання були мізерними.
16-річний мешканець Золочівського району Львівської області, після перенесеного місяць тому у легкій формі коронавірусу, потрапив до реанімації. Хлопець був у вкрай важкому стані в мозковій комі і з критично низьким тиском і високим пульсом.
Підлітка госпіталізували до Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру. Там у нього діагностували мультисистемний запальний синдром, поліорганну недостатність. Це важке рідкісне захворювання розвивається внаслідок перенесеного COVID-19 і уражає багато органів і систем, пише ZAXID.NET.
Як розповіли у медзакладі, у підлітка була важка серцево-судинна недостатність, шок. Це найважчий їхній пацієнт за весь період пандемії.
Його госпіталізували з надзвичайно високом пульсом - 190 і водночас критично низьким тиском тиском 60 на 20.
"І це при застосуванні препаратів, які потужно стимулюють роботу серця і судин. У нього були важкі печінкова, ниркова недостатність, важка дихальна недостатність – респіраторний дистрес синдром, тому пацієнт перебував на апараті штучного дихання", – повідомив завідувач відділення реанімації Центру Роман Собко.
Також у хлопця були проблеми із згортальною функцією крові, критично низький рівень тромбоцитів, що могло спровокувати важку кровотечу. Хлопець був без свідомості, у мозковій комі. І тривалий час мав температуру 39-40 градусів.
За словами медика, шанси на одужання при такому важкому ураженні такої великої кількості органів і систем були мізерні.
"Таких важких пацієнтів з мультисистемним запальним синдромом за весь час пандемії в лікарні не було", – каже Роман Собко.
Хлопець у важкому стані 12 днів провів у реанімації. За весь цей час лікарі не давали жодних прогнозів, адже не знали, як організм підлітка відреагує на лікування.
Лише сьогодні, 26 жовтня, стан хлопця покращився. Вже невдовзі його переведуть на лікування з реанімації в інше відділення.
У медзакладі кажуть, що за весь період пандемії з діагнозом "мультисистемний запальний синдром" у них було 10 дітей різного віку, але такого важкого випадку, як підліток із Золочівського району, ще не було.
До слова, цю недугу у світі почали виявляти після появи коронавірусу і воно отримало назву – педіатричний мультисистемний запальний синдром. Його асоціюють із COVID-19, або Kawa-COVID-19. Воно має ознаки синдрому токсичного шоку, атипової хвороби Кавасакі.
На думку італійських дослідників, найбільш ймовірно, що це захворювання є результатом надмірної імунної реакції на інфекцію.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про 14-річну дівчинку, яка потрапила з COVID-19 та хворобою Кавасакі до реанімації у Львові.