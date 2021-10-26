"Найважчий пацієнт": 16-річний підліток у Львові вже 12 днів в реанімації після "ковіду"

"Найважчий пацієнт": 16-річний підліток у Львові вже 12 днів в реанімації після "ковіду"

У хлопця була велика кількість важких уражень органів і систем, що шанси на одужання були мізерними.

16-річний мешканець Золочівського району Львівської області, після перенесеного місяць тому у легкій формі коронавірусу, потрапив до реанімації. Хлопець був у вкрай важкому стані в мозковій комі і з критично низьким тиском і високим пульсом.

Підлітка госпіталізували до Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру. Там у нього діагностували мультисистемний запальний синдром, поліорганну недостатність. Це важке рідкісне захворювання розвивається внаслідок перенесеного COVID-19 і уражає багато органів і систем, пише ZAXID.NET.

Як розповіли у медзакладі, у підлітка була важка серцево-судинна недостатність, шок. Це найважчий їхній пацієнт за весь період пандемії.

Його госпіталізували з надзвичайно високом пульсом - 190 і водночас критично низьким тиском тиском 60 на 20.

"І це при застосуванні препаратів, які потужно стимулюють роботу серця і судин. У нього були важкі печінкова, ниркова недостатність, важка дихальна недостатність – респіраторний дистрес синдром, тому пацієнт перебував на апараті штучного дихання", – повідомив завідувач відділення реанімації Центру Роман Собко.

Також у хлопця були проблеми із згортальною функцією крові, критично низький рівень тромбоцитів, що могло спровокувати важку кровотечу. Хлопець був без свідомості, у мозковій комі. І тривалий час мав температуру 39-40 градусів.

За словами медика, шанси на одужання при такому важкому ураженні такої великої кількості органів і систем були мізерні.

"Таких важких пацієнтів з мультисистемним запальним синдромом за весь час пандемії в лікарні не було", – каже Роман Собко.

Хлопець у важкому стані 12 днів провів у реанімації. За весь цей час лікарі не давали жодних прогнозів, адже не знали, як організм підлітка відреагує на лікування.

Лише сьогодні, 26 жовтня, стан хлопця покращився. Вже невдовзі його переведуть на лікування з реанімації в інше відділення.

У медзакладі кажуть, що за весь період пандемії з діагнозом "мультисистемний запальний синдром" у них було 10 дітей різного віку, але такого важкого випадку, як підліток із Золочівського району, ще не було.

До слова, цю недугу у світі почали виявляти після появи коронавірусу і воно отримало назву – педіатричний мультисистемний запальний синдром. Його асоціюють із COVID-19, або Kawa-COVID-19. Воно має ознаки синдрому токсичного шоку, атипової хвороби Кавасакі.

На думку італійських дослідників, найбільш ймовірно, що це захворювання є результатом надмірної імунної реакції на інфекцію.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 14-річну дівчинку, яка потрапила з COVID-19 та хворобою Кавасакі до реанімації у Львові.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання