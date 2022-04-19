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Найбільший хаб у світі: Садовий розповів про кількість переселенців у Львові

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Найбільший хаб у світі: Садовий розповів про кількість переселенців у Львові

Львівська міська рада

Андрій Садовий повідомив, чи змінилася ситуація у місті із переселенцями, які, рятуючись від ракетних ударів, переїжджають до Львіва та області.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що місцева влада кожного дня дбає про харчування, медицину та житло для українців. які евакуювалися з інших регіонів України.

Про це він сказав в ефірі ранкового шоу "Сніданок з 1+1".

Садовий також назвав кількість переселенців, які влаштувалися у Львові і тих, хто поїхав далі.

"Якщо говорити про тих, хто зараз перебуває у Львові - це понад 200 тисяч людей. А взагалі через Львів насправді пройшли мільйони. Від початку війни лише через вокзал проходило 60 тисяч людей на день. Наразі ситуація спокійніша - 2-2,5 тисячі людей. Тисяча лишається у Львові, тисяча їде у ЄС і ще 500 людей лишаються у межах Львівської області", - сказав він.

За його словами, Львів сьогодні є найбільшим хабом у світі для прийому людей, які ховаються від бомбордувань і ракетних ударів.

"Вам складно уявити, тому що це якби ще одне місто приїхало до Львова. Ми кожного дня повинні дбати про харчування, медицину. Але весь Львів сьогодні волонтерить. І це велика честь", - додав Садовий.

Нагадаємо, Садовий прокоментував ракетний удар по Львову.

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