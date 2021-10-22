"Найбільша помилка вакцинованих": лікар розповів, чи можуть щеплені заразитися "ковідом" та інфікувати інших

"Найбільша помилка вакцинованих": лікар розповів, чи можуть щеплені заразитися "ковідом" та інфікувати інших

Щеплені від коронавірусу люди також потрапляють до лікарень з важким перебігом COVID-19.

Вакциновані від COVID-19 можуть заразитися коронавірусом і передавати вірусну інфекцію навколишнім. Щеплені пацієнти також потрапляють з "ковідом" до лікарень, тому усім, хто отримав прививки, теж потрібно оберігати себе від інфікування.

Про це заявив головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

"Найбільша помилка вакцинованих, що багато хто з них думають, що не можуть заразитись вірусом, а якщо заразяться, то тест можна не здавати і вірус вони не передають, а крім того у них - "зелене" світло з сертифікатом на усі масові заходи і перепустка будь-куди", - написав Тарас Жиравецький на своєму каналі в Telegram.

Медик наголошує, що вакциновані від коронавірусу люди також потрапляють до лікарень з важким перебігом COVID-19.

"Це дуже важливо зараз усім пам‘ятати, бо часто на цьому акценту немає і всі думають, що в них немає шансів потрапити до лікарні… Понад 200 пацієнтів у лікарнях Львівщини - вакциновані! Це дійсно, менше 10% усіх пацієнтів, що зараз лікуються, але життя кожного є безцінним", - резюмував лікар.

Нагадаємо, раніше лікар Тарас Жиравецький в інтерв'ю ТСН.ua розповів, що вакцина від коронавірусу не гарантує, що людина не інфікується, вона лише дає можливість перенести COVID-19 у легшій формі.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Новини України: Сергій Дубров розповів про важливість вакцинації та перебіг хвороби

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