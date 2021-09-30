Навіть не зупинився: у Львівській області водій на смерть збив жінку та поїхав геть (фото)

Навіть не зупинився: у Львівській області водій на смерть збив жінку та поїхав геть (фото)

Водію загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Поблизу м. Жовква Львівської області в четвер, 30 вересня, водій автомобіля на смерть збив 48-річну жінку та поїхав з місця ДТП навіть не зупинившись. Його через годину розшукали правоохоронці.

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.

ДТП сталась о 10:10 на трасі Львів - Рава-Руська. Там водій легкового автомобіля збив 48-річну велосипедистку та поїхав із місця аварії. Від отриманих травм жінка померла.

Через годину в селі Сопошин поліція виявила автомобіль, який був схожий на той, який вчинив смертельну ДТП. Слідство встановило, що за його кермом був 44-річний житель Львівського району. Він перебував у стані алкогольного сп'яніння, у його крові було виявлено 3,08 проміле.

"Водій затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Автомобіль, яким було скоєно наїзд, вилучений", - повідомили в поліції.

Поліція відкрила провадження за ч.3 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Водію загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Черкаській області автомобіль на очах у матері збив 7-річну дівчинку.

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