"Настав час для всього Заходу повірити у власну силу": Туск у Львові зробив важливу заяву про Україну

Україна і весь світ заслуговують на справедливий мир, повагу до території і кордонів.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який прибув з візитом до Львова 17 грудня, закликав світ не спекулювати на можливій поразці України.

Про це Туск заявив під час перебування у Львові, пише Polskie Radio 24.

Туск звернувся до усіх лідерів західного світу із закликом підтримати Україну "в цей час, як ніколи раніше".

"Припиніть спекулювати про можливу поразку України," - заявив Туск.

Туск підкреслив, що Україна успішно захищається від російського нападу, "всупереч деяким негідникам" і зазначив, що світ стоїть перед великою грою за майбутнє України, Польщі та Європи.

"Ми всі без винятку повинні підтримати Україну в цей час більше, ніж будь-коли раніше, заради миру, якого ми всі чекаємо. Ніхто не хоче миру більше за Україну. Ми це знаємо. І в ЄС ніхто не хоче миру більше за Польщу зі схожих причин", - сказав Туск.

Він також наголосив, час для всього Заходу повірити у власну силу настав.

Нагадаємо, раніше Туск назвав причину, чому Польща не відправлятиме до України миротворців. За словами польського прем'єр-міністра, його країна не відправлятиме миротворчі війська до України навіть після припинення вогню. Він підкреслив, що Польща вже несе найбільший тягар серед європейських країн.

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