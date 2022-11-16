Наслідки ударів РФ жахливі: Козицький повідомив, коли зможуть відновити зруйновані об’єкти

Після ракетних ударів РФ по об‘єктах критичної інфраструктури Львівщини на повне відновлення енергооб’єктів регіону знадобиться 8-12 місяців.

Про це заявив голова ОВА Максим Козицький.

За його словами, два з трьох учорашніх ударів були повторними. Зрештою росіяни значно розбомбили ракетами усі три об‘єкти.

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"Наслідки ракетних ударів, які сталися на Львівщині вчора, гірші, ніж наслідки тих, які були у жовтні, адже два з трьох ударів, які зафіксували вчора, це повторні удари по об‘єктах критичної енергетичної інфраструктури нашої області. Усі три об‘єкти зазнали критичних ушкоджень. Щоб повністю відновити роботу енергооб’єктів у нашій області до довоєнних показників, треба 8-12 місяців", - пише Козицький.

Посадовець каже, що для відновлення подавання світла, енергетики працювали упродовж всієї ночі. Станом на цю годину Львівщина заживлена на 95%.

"Але прошу кожного та кожну по-особливому ощадливо споживати електроенергію, адже живлення відбувається за тимчасовою схемою. Зараз одночасно користуватися електроенергією можуть лише 30% абонентів нашої області. Усі профільні служби працюють над тим, щоб ця цифра зросла", - зазначив голова ОВА.

Козицький уточнив, що зараз "Укренерго" запровадило графіки погодинних та аварійних відключень, тож в мешканців області може бути відсутнім світло.

Також він розповів, що усі підстанції Львівщини обладнали додатковими захисними екранами, а влада підготувала більше спеціальних автомобілів з гучномовцями, завдяки яким місцеві можуть чути тривогу, якщо немає світла і не працюють електросирени.

Нагадаємо, очільник Міністерства енергетики Україні Герман Галущенко заявив, що РФ 15 листопада здійснила наймасованіший обстріл енергосистеми від початку війни. Наслідки можуть бути для сусідніх держав. Наприклад, у Молдові відбулось масове відключення електропостачання через обстріл Росією України.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомляв, що росіяни випустили по Львівщині вчора 13 ракет, більшість з яких вдалося збити.

На Київ окупанти спрямували 21 ракету. Підрозділами ППО було збито 18 ракет.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив, що наступні декілька днів будуть важкими для українців. Людям треба бути готовими до значних перерв в енергопостачанні та мати необхідний запас води, заряджені пристрої та павербанки.

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