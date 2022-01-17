Наслідки свят: у Львові в COVID-відділенні новий антирекорд за кількістю хворих дітей

Найменшому пацієнту ще немає місяця, найстаршому — 17 років.
У Львові в COVID-відділенні "Охматдиту" зафіксували антирекорд за кількістю госпіталізованих дітей. Зараз там перебуває 67 хворих.
Про це у коментарі "Суспільному" розповіла речниця лікарні Ірина Березовська.
За її даними, зараз у COVID-відділенні перебуває 67 дітей. Це - новий антирекорд, оскільки раніше найбільше хворих у них було в жовтні 2021 року - 47 неповнолітніх пацієнтів. Вона додала, що кількість госпіталізованих різко зросла після свят.
"Ще в грудні було 19-20 дітей. А сьогодні (17 грудня, — ред.) кількість пацієнтів зросла до 67. Тобто кількість госпіталізованих зросла дуже стрімко", - зазначила Ірина Березовська.
Найменшому пацієнту ще немає місяця, найстаршому — 17 років. Діти перебувають у середньому стані, нікому з них не потрібен апарат ШВЛ.
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