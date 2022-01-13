"Народжуватимемо усіх, кого дає Бог": 42-річна мати 16 дітей зі Львівщини розповіла, як живе їхня родина

"Народжуватимемо усіх, кого дає Бог": 42-річна мати 16 дітей зі Львівщини розповіла, як живе їхня родина

Люди на багатодітну родину реагують по-різному.

У Львівській області 42-річна Галина Ціцей разом із чоловіком виховують 16 дітей. Найстаршому їхньому сину - 19 років, а наймолодшому - лише 4 місяці.

Про це пише УНІАН.

Подружжя із багатодітних та релігійних родин

Жінка розповідає, що вона з чоловіком виховують 7 дівчат та 9 хлопчиків. Із родиною вони мешкають в 6-кімнатному будинку на околиці села Добрячина біля Червонограда Львівської області. Чоловік жінки приватний підприємець, багатодітна мати раніше теж працювала, проте останнім часом доглядає за дітьми. Галина Ціцей каже, що вони з чоловіком також із багатодітних та релігійних родин. Вона додає, що подружжя одразу вирішило, що народжуватиме усіх дітей, яких їм дає Бог.

Дітей називали біблійними іменами

Своїх дітей подружжя називало біблійними іменами. Останнього сина назвали на честь лікаря, який приймав у жінки пологи.

"Діток у нас шістнадцять: 19-річний Павло, 17-річна Аніта, 16-річний Яків, 15-річна Єлизавета, 13-річна Тавіта, 12-річна Лоїда, 11-річний Даниїл, 10-річний Матвій, 8-річний Веніамін, 7-річна Галина, 6-річна Євнікія, 5-річний Семен, 4-річний Рувим, 3-річний Марк, 2-річна Руфіна й новонароджений Олежик, йому лише чотири тижні", - каже багатодітна мати.

Як подружжю вдається виховувати стільки дітей

Галина Цілей додає, що серед дітей бувають різні ситуації, проте подружжя намагається їх навчити бути терплячими одне одного. Також жінка стверджує, що вони нічого не забороняють своїм дітям, проте стежать за тим, що вони дивляться та чим цікавляться.

"У нас в сім’ї діють залізні правила. Наприклад, не можна обзиватися. А якщо вже так сталося, значить, один в одного обов’язково мають попросити пробачення. Ми вчимо, щоб старші дітки поступалися меншим. Наприклад, буває, діти чубляться за якийсь дріб’язок, за якусь іграшку... Вчимо їх, щоб любили одне одного, не ображали. Але водночас намагаємося зробити так, щоб діти не приховували нічого від нас, навіть як щось недобре зробили. Має бути порозуміння в родині, довіра", - каже жінка.

На обід варять 7 літрів борщу

Галина Цілей наголошує, що діти інколи їй допомагають по господарству.

"На обід варимо, в середньому, літрів сім борщу. Не завжди все з’їдаємо за раз, буває, що й лишається. Якщо вареники – то ліпимо їх усі разом з дівчатами, діти дуже люблять цю страву. Загалом у дітей різні смаки, буває, що й перебирають - хтось любить бульйон, хтось щось інше просить приготувати. На сніданок, зазвичай, молочна каша. Її всі їдять. Старші дівчатка люблять щось випікати", - каже жінка.

Люди на багатодітну родину реагують по-різному

Багатодітна мати додає, що люди інколи не розуміють, чому в них стільки дітей, проте подружжя не звертає на це уваги.

"В неділю я завжди вдягаю дітей однаково, то люди звертають увагу – хтось всміхається, хтось дивується, хтось, може, крутить пальцем біля скроні. Але я не оглядаюся", - каже Галина Цілей.

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