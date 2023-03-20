Смертельна ДТП із нардепом від "Слуги народу" Гевко: у ДБР повідомили подробиці

На автодорозі сполученням "Тернопіль – Львів – Рава-Руська" у селищі Золочівського району Львівської області сталася ДТП. Автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат, збив пішохода.

Про це повідомили у ДБР.

"Інцидент відбувся за межами нерегульованого пішохідного переходу. Від отриманих травм потерпілий помер. Згідно з освідуванням на пристрої "Драгер" водій був тверезим", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо порушення кримінального провадження, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинило смерть потерпілого).

Також відомо, що автомобільна аварія сталася за участю народного депутата від партії "Слуга народу" Володимира Гевко. Гепко розповів, що він співпрацює зі слідством та пройшов усі перевірки на алкоголь і наркотики.

"Сьогодні (19 березня - ред.) трапилася дорожньо-транспортна пригода, яка закінчилася трагедією. Одним з учасників цього жахливого інциденту був я, іншого лікарі, на жаль, врятувати не змогли… Досі не можу прийти в себе. На жаль, трагедії на дорозі – не рідкість. Але нам завжди хочеться вірити, що цього ніколи не трапиться з нами", - написав він у Facebook.

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