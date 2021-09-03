"Народився цілком здоровим": у Львові померло немовля, батьки звинуватили медиків у недбальстві

Мати новонародженого хлопчика вважає, що її сину в лікарні занесли інфекцію і неналежним чином стежили за малям.

У Львові через два тижні після народження померло немовля. Батьки хлопчика запевняють, що їхній син народився здоровим і вважають, що йому занесли інфекцію в лікарні і звинувачують медиків у недбальстві. Тим часом у медзакладах, де перебував хлопчик, кажуть, що діяли згідно з протоколом, повідомляє "Діло".

25-річна породілля Ірина розповіла про трагедію, яка сталась у її сім'ї. Жінка народила малюка 12 серпня на 35 тижні вагітності за допомогою кесаревого розтину в Львівському обласному клінічному перинатальному центрі. За її словами, з дитиною все було гаразд, тож вони готувались до виписки, але вже через 4 дні стан стан хлопчика погіршився.

Дитина народилась вагою 2,5 кг та 46 см. Для підстрахування в перший день малюку давали кисень, але на другий, за словами матері, кисень припинили подавати, бо хлопчик самостійно добре дихав.

Жінка розповідає, що через два дні її син почав харчуватися грудним молоком. На шосту добу з’їдав по 30 мл і набирав вагу.

"Народився цілком здоровим. 16 серпня мені його мали дати на палату і скоро мали виписувати. О 14 год я побачила, що дитина сама не своя, животик був вздутий. Медперсонал на мої зауваження не звертав уваги, займався випискою людей поки не прийшла нова нічна зміна з 20 год і о 21 год вони почали дитятко лікувати, яке вже було в критичному стані", - розповідає породілля.

За словами жінки, о 1 годині ночі прийшла лікарка без засобів індивідульного захисту.

"Була без рукавичок та маски, з брудними руками, від неї було чути перегаром. Зі шлуночка в дитини йшла кров. Йому давали сильні антибіотики. До ранку стан не змінився і вони викликали "Охматдит", - розповідає мама дитини.

За словами жінки, у Львівській обласній дитячій лікарні Охматдит їй повідомили, що у дитини - інфекція і проблеми з кишківником.

"Хоч ніякої інфекції при народженні не було. Думаю, її занесли на 3-му поверсі. Лікарі дали 5% гарантії, що дитина виживе", - розповідає жінка.

За її словами, до 18 серпня стан дитини, під час лікування сильними антибіотиками, був стабільним. Утім, така кількість ліків негативно повпливала на здоров'я малюка, вважає жінка.

"Через велику кількість ліків почали відмовляти нирки і дитина була в набряках. З 23 серпня вони почали вже давати йому суміш. У четвер, 26 серпня, я востаннє приходила у лікарню і він був у доброму стані тільки трішки жовтуватий", - розповідає Ірина.

Також жінка скаржиться на умови, в яких перебував її син.

"Його бокс був крайній біля дверей і було повністю вимкнене опалення, хоч дитинка сильно замерзла і була без одягу. Мої пелюшки та одяг приймати не хотіли. Замотали туго у старі радянські запрані пелюшки. Ліки, глюкозу, підгузники, які ми купували величезними пачками, на наступний день кудись зникали. Дуже хамське ставлення було", - каже породілля.

За її словами, дитині зробили УЗД голови, шлунка, всі аналізи і показники були у нормі, але вже ввечері наступного дня, 27 серпня, жінці повідомили, що вранці дитина знову була критичному стані і близько 20-21:00 год. хлопчик помер.

"В суботу я мала поховати дитину, але мені сина віддали аж у понеділок. При тому, що я двічі телефонувала та домовлялась, що ми приїдемо. Коли в понеділок я приїхала забрати тіло, то вжахнулась. Це гірше ніж гараж. Довкола бігають щурі. Дитина була не оброблена, замотана у жахливі шмати, як для підлоги, а навколо суцільне звалище. Зі мною спілкувались матами", – скаржиться Ірина.

фото / "Діло"

фото / "Діло"

Батьки малюка називають смерть дитини загадковою і вважають, що медики неналежним чином стежили за здоров'ям їхнього малюка.

"Чому так сталось і чому медики не стежили за малям, ми не знаємо. У лікарні навіть довколишні умови для немовляти були жахливі, в таких умовах хіба овочі можна тримати, а не дітей", – сказав батько хлопчика Володимир.

Через смерть дитини сім'я до поліції не зверталась.

"У поліцію ми заяву не писали, думаємо, що це програшний варіант і нічого це не дасть. Бог їм суддя", - підсумував батько померлої дитини.

В обох медзакладах кажуть, що медики діяли згідно з протоколом, а про деталі трагедії розповідати відмовляються, посилаючись на лікарську таємницю.

"Все було зроблено за протоколом, за показами був проведений кесарів розтин. 17 серпня дитина була виписана", – розповів Олександр Сімкін - заступник директора з медичної частини Львівського перинатального центру, де народився малюк.

Нагадаємо, у Львові відомого лікаря, завідувача одного із відділень перинатального центру породілля звинувачує в смерті немовляти та в неетичній поведінці.

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