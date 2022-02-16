У Львові три місяці виходжували крихітних хлопчиків, які народилися з вагою близько кілограма (фото)

Діти пройшли непростий шлях, але повернулися додому.
У Львові три місяці виходжували двох малюків, які народилися з вагою 950 г та 1100 г.
Про це розповіли у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі.
"Сьогодні маємо приємну подію - виписку Матвія та Максима, які знаходилися у Львівському обласному клінічому перинатальному центрі 85 діб", - йдеться у повідомленні.
Як розповіли у медзакладі, маму хлопчиків привезла швидка допомога. Спочатку її госпіталізували до відділення патології вагітності.
"Безводний період першої дитини склав 22 дні. На 27-28 тижнях вагітності проведений ургентний кесарів розтин. Вага при народження хлопчиків 950 г та 1100 г. Діти пройшли непростий шлях", - розповіли в перинатальному центрі.
Але батькам та медикам вдалося виходити малюків.
"Багато зусиль зі сторони батьків та персоналу і ось здорові та щасливі братики виписуються додому. Вага на момент виписки 2270 та 2740 г", - йдеться у повідомленні.
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