Наркотиків на 2 мільйони знайшли львівські митники на кордоні у Шегинях: фото

Наркотиків на 2 мільйони знайшли львівські митники на кордоні у Шегинях: фото

Таблетки Subutex з наркотичним вмістом везли у сумках в туристичному автобусі.

Сьогодні, 9 вересня, близько 4:00 ранку у пункт пропуску "Шегині-Медика" із Польщі прибув туристичний автобус "Честохов’я - Чернівці". У транспорті львівські митники за допомогою службових собак знайшли велику партію нарковмісних таблеток Subutex.

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Про це повідомила пресслужба Львівської митниці.

Понад 6,5 тисяч таблеток з наркотичним вмістом в блістерах були в двох сумках. Орієнтовна вартість такої "знахідки" - майже 2 мільйони гривень.

Львівська митниця/Facebook

Наразі невідомо, кому саме належать сумки з наркотиками і чи є серед пасажирів наркоторговець чи можливо їх просто намагалися передати в Україну автобусом, пише ZAXID.NET з посланням на правоохоронців.

Львівська митниця/Facebook

Зараз проводяться слідчі дії і вирішується питання правової кваліфікації злочину.

Нагадаємо, в Україні затримали велику партію іранського героїну: наркотики перевозили через окупований Крим.

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