Напала посеред села: у Львівській області через укус змії госпіталізували 35-річну жінку

Потерпілу жінку рятують медики.

У селі Головецько (Сколівська ТГ) Стрийського району Львівської області у вівторок, 8 червня, змія вкусила 35-річну жінку. Потерпілу терміново госпіталізували в лікарню.

Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

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Потерпілою є місцева жителька. Її змія вкусила о 17:40 посеред села. Жінку після нападу змії госпіталізували в Сколівську центральну районну лікарню. Вона перебуває в стані середньої тяжкості.

Обставини події встановлюються .

Нагадаємо, на Прикарпатті рятують чоловіка після укусу змії. Він у тяжкому стані.

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