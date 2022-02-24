Напад на Україну: Садовий закликав мешканців Львова за можливості залишатися вдома

Навчання у школах та заклади професійно технічної освіти у Львові переводять на дистанційний режим.
Мер Львова Андрій Садовий заявив, що "агресор напав на Україну".
"Щойно провели оперативну нараду з керівництвом міста. Рішення: переводимо навчання у школах та заклади професійно технічної освіти на дистанційний режим. Дитячі садки працюють у режимі чергування. Працівники, які забезпечують життєдіяльність міста продовжують чітко та злагоджено виконувати свою роботу", - написав він.
Садовий також закликав решту львівян за можливості – залишатися сьогодні вдома.
"Прошу всіх перевірити укриття, які розташовані найближче до вас", - написав Андрій Садовий.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.