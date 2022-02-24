Напад на Україну: Садовий закликав мешканців Львова за можливості залишатися вдома

Напад на Україну: Садовий закликав мешканців Львова за можливості залишатися вдома

Навчання у школах та заклади професійно технічної освіти у Львові переводять на дистанційний режим.

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що "агресор напав на Україну".



"Щойно провели оперативну нараду з керівництвом міста. Рішення: переводимо навчання у школах та заклади професійно технічної освіти на дистанційний режим. Дитячі садки працюють у режимі чергування. Працівники, які забезпечують життєдіяльність міста продовжують чітко та злагоджено виконувати свою роботу", - написав він.

Садовий також закликав решту львівян за можливості – залишатися сьогодні вдома.

"Прошу всіх перевірити укриття, які розташовані найближче до вас", - написав Андрій Садовий.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.