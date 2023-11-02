Напад на трансгендерну військову у Львові: як суд покарав зловмисника

Нападник має ще 30 днів, аби оскаржити рішення суду.
Галицький райсуд Львова 31 жовтня визнав винним у побитті трансгендерної військової 22-річного жителя Рівного.
Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на речницю Львівської обласної прокуратури Адріану Дмитренко.
Суд визнав нападника винним у вчиненні умисних дій, спрямованих на пряме обмеження прав за ознаками статі, інших переконань, поєднаних з насильством. Зловмиснику призначили максимально можливий штраф у розмірі 17 тис. грн.
Вирок суду набуде чинності через 30 днів, а до того моменту обвинувачений може подати апеляцію.
Що відомо про напад на трансгендерну військову у Львові
ГО "КиївПрайд" 15 серпня 2023 року повідомила, що в центрі Львова побили трансгендерну військову Хелен Марк, яка приїхала на похорон мами. Відео із моменту нападу і своїм побитим обличчям Хелен опублікувала в Instagram.
Постраждала звернулася з заявою до поліції і там за фактом побиття відкрили кримінальне провадження.
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